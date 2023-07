LENDINARA (ROVIGO) - Disco verde da parte della Giunta comunale di Lendinara per l'eliminazione di tre passaggi a livello periferici presenti nelle frazioni di Sabbioni e Ramodipalo, con alcune indicazioni per l'adeguamento della viabilità locale. L'esecutivo nei giorni scorsi ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale di fattibilità tecnica ed economica pervenuta dalla Regione Veneto relativa alla soppressione dei passaggi a livello collocati in via Frasche, in via Sabbioni e in via Ronchi, nel giro di tre chilometri della linea ferroviaria. Già nel giugno del 2021 la Giunta regionale aveva deciso di intraprendere questa strada per la soppressione di diversi passaggi a livello, interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione regionale e Rfi sottoscritto nel 2018, e nello scorso mese di agosto agli uffici comunali sono arrivati i progetti da valutare.

Il progetto

Dal progetto emerge che, a seguito della soppressione dei passaggi a livello di via Frasche e via Sabbioni verrà realizzata una strada parallela alla ferrovia di collegamento con via Calà del Boio, nella quale verrà mantenuto attivo il passaggio a livello presente al chilometro 77+674. Un'analoga soluzione sarà adottata in merito alla soppressione del passaggio a livello di via Ronchi con la realizzazione di una nuova strada di collegamento con via Dozza (Sp 15), nella quale verrà mantenuto attivo il passaggio a livello presente al chilometro 79+638. L'ufficio tecnico comunale ha dato parere favorevole in quanto il progetto non contrasta con le norme urbanistiche, e analogo parere favorevole è stato espresso dalla Polizia locale che indica alcune prescrizioni. Su via Sabbioni Bassi per un tratto di circa 210 metri compreso tra i numeri civici 2 e 6, situati a ovest della strada in interesse, sarà necessario provvedere, ove possibile, a un allargamento della carreggiata per assicurare una buona circolazione in ragione dell'aumento del traffico veicolare. Inoltre, indica il comando di Polizia locale, le aree di incrocio delle strade in progetto dovranno essere realizzate in modo da garantire un adeguato spazio di manovra ai mezzi pesanti, specialmente gli autoarticolati, poiché nelle zone interessate sono presenti diverse aziende agricole.

La Giunta, nell'esprimere il proprio via libera, ha inoltre segnalato alla Regione l'opportunità di valutare la realizzazione di un collegamento da via Ronchi verso est con via Stradona, in alternativa a quello progettato verso ovest con via Dozza. «Il collegamento viario di via Ronchi con via Dozza - si fa notare nella delibera - è in ogni caso garantito con l'attuale collegamento con Viazza Ramodipalo, anche se il percorso per i residenti si allunga».