Il "supereroe" Mr Rain chiude col botto stasera il Rosolina Beach Festival

ROSOLINA MARE - Dopo Marco & Pippo ed Umberto Tozzi, a salire sul palco del Rosolina Beach Festival è il terzo classificato della rassegna musicale italiana più famosa, il Festival di Sanremo. Mr. Rain, ossia Mattia Baraldi. Si esibisce stasera (venerdì 28 luglio) alle 21.30 sul palco di Piazzale Europa, che per l’occasione si è riempito per sostenere l’artista che trova l’ispirazione nello scrivere le proprie canzoni quando piove.

Mattia ha iniziato la propria attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto ‘Time 2 Eat’. Nel 2013 ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando tuttavia la trasmissione una volta superate le stesse.

Nel gennaio dell'anno seguente ha intrapreso la prima tournée, esibendosi nelle principali città italiane.

A febbraio ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Supereroi, classificandosi al terzo posto nella serata conclusiva. All'esibizione hanno preso parte, cantando il ritornello, otto bambini della scuola delle Industrie Musicali di Vallecrosia, mentre la versione in studio del medesimo brano è stata accompagnata dalle voci bianche del coro ‘Mitici Angioletti’ di Zelo Buon Persico. La canzone ha conquistato tutti ed è anche stata utilizzata in varie scuole per affrontare temi diversi quali l’inclusione, il coraggio e la voglia di lottare sempre. Il successo che ha ottenuto dopo Sanremo è sotto gli occhi di tutti.

La sua canzone, Supereroi, è diventata disco d’oro in poche settimane, e dopo il tour estivo, che comprende oltre 20 date, il cantante originario di Desenzano del Garda, si esibirà al Mediolanum Forum di Assago di Milano il 18 novembre, giorno del suo 33° compleanno. Negli ultimi mesi sta spopolando la canzone estiva ‘La fine del mondo’ cantata insieme all’ospite del Rosolina Beach Festival dello scorso anno: Sangiovanni.

La seconda edizione di Rosolina Beach Festival è promossa dal Comune di Rosolina in collaborazione con DuePunti Eventi e Radio Company. Biglietti disponibili in prevendita nel circuito Ticketone on line e al punto vendita del concerto.