ROVIGO - La città dice addio ad un uomo che ha rappresentato una delle colonne dell’imprenditoria locale. Si è spento sabato scorso, dopo una lunga malattia, Sestilio Marcheselli, conosciuto come “Sesto”. Aveva 84 anni e dal 1981 era stato il titolare dell’Hotel Cristallo di viale Porta Adige, alle porte del centro storico. Originario di Lucignano, in provincia di Arezzo, Marcheselli si era trasferito a Rovigo proprio nel 1981, dopo aver lavorato a lungo anche oltr’Alpe sempre nel settore alberghiero e della ristorazione. Fin da giovanissimo, all’estero aveva iniziato lavorando dapprima come lavapiatti e successivamente, grazie alla sua grande capacità professionale, come maitre di hotel di lusso in Svizzera. Nel capoluogo polesano ha dato vita all’Hotel Cristallo, una delle realtà imprenditoriali più longeve della zona e poi anche l’Hotel Giardino a Stanghella . Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Maria che si è spenta 34 anni fa, quando Marcheselli era appena 50enne.

Il figlio prenderà il suo posto

Così Marcheselli ha lasciato l’impresa al figlio Walter che, con l’Hotel Cristallo, è entrato nel 1999 a far parte della catena Best western in qualità di socio per poi diventare vicepresidente del consiglio di amministrazione di Bwh Hotel Group e, dal 2017, presidente del cda, tra l’altro riconfermato nel triennio 2020-2023. Mosso sempre da una grande passione per il proprio lavoro, Sestilio Marcheselli ha ricoperto anche diversi ruoli all’interno dell’Ascom Confcommercio e il ruolo di presidente dell’Ente di Promozione Turistica del Polesine, stringendo rapporti con molte aree che avessero punti in comune con il Delta del Po polesano, come la Camargue Francese e il Delta del Danubio.

La passione per le auto storiche