LENDINARA - Sono già stati venduti oltre duecento biglietti per la serata di canzoni, emozioni e racconti che avrà come protagonista Mogol, il compositore che ha scritto brani per i più grandi cantanti lasciando un segno indelebile nella musica italiana.

Lo spettacolo “Mogol racconta Mogol 2.0. Canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi”, che ha incantato migliaia di persone e ha registrato il sold out ovunque, arriverà a Lendinara giovedì 7 settembre alle 21 per un’importante occasione di beneficenza. Piazza Risorgimento canterà dunque sulle canzoni di un’eccellenza italiana durante il Settembre Lendinarese, che animerà la città dall’1 al 10 settembre.

Lo spettacolo è una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana, Mogol, unita all’interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti, e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce e Stefano Nanni al pianoforte insieme alla chitarra di Riccardo Cesari.



GLI ALTRI BRANI



La serata non presenterà solo le canzoni dello storico sodalizio fra Lucio Battisti e Mogol, ma anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla. Nel repertorio ci sono brani quali “Mi ritorni in mente”, oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali “Anche per te”, “La canzone del sole”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “29 settembre”, “Emozioni”, “Mi ritorni in mente”, “Pensieri e parole”, “Un Amico in più”, “Vita”, “Oro”, “L’emozione non ha voce” e tante altre. Sarà Mogol stesso a raccontare aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.

Il sindaco Luigi Viaro nel presentare l’appuntamento sottolinea che la serata non sarà dedicata solo al divertimento e alla cultura musicale, ma anche alla beneficenza. «Il ricavato sarà infatti donato alla Città della Speranza, centro di eccellenza patavino per la ricerca pediatrica, come abbiamo fatto lo scorso anno con l’iniziativa che ha visto coinvolto Red Canzian – dice - L’obiettivo è anche quello di aprire la città a una serata di cultura musicale. Ringrazio gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento e che ci permettono di mantenere basso il costo dei biglietti».

Per assistere allo spettacolo, che in caso di maltempo si terrà nel teatro comunale Ballarin, è possibile acquistare posti a sedere al prezzo di 10 euro e posti in piedi a 5 euro. La prevendita sta andando a gonfie vele, segno dell’interesse per l’appuntamento di prestigio che caratterizzerà una delle principali serate della fiera settembrina.



LA PREVENDITA



Attualmente risultano venduti circa 200 biglietti, ovvero poco meno di metà dei 440 posti a sedere disponibili. La biglietteria è aperta nella Cittadella della Cultura (Biblioteca comunale) in via Conti 30 il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13, ed è contattabile al numero telefonico 3884478526, anche via WhatsApp, o all’indirizzo email teatro.ballarin@comune.lendinara.ro.it.