La sosta diventa gratuita a Lendinara: «Parcheggio gratis ovunque per un'ora e mezza»

di Ilaria Bellucco

LENDINARA (ROVIGO) - «Parcheggio gratis ovunque in città per un'ora e mezza, salvo alcuni stalli ad alta rotazione». Il sindaco Luigi Viaro preannuncia un riordino generale dei parcheggi che comprende anche l'eliminazione del parcheggio sul liston e alcune modifiche alla viabilità in fase di studio. La prima novità è l'eliminazione del parcometro nel parcheggio di piazzale Kennedy dietro all'ufficio postale, per consentire: posteggi gratis per novanta minuti accanto alle piazze....