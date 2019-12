Sale in casa e scopre il furto, ma il ladro si lancia dal terrazzo e fugge

GIACCIANO - Raffica di furti ieri a Baruchella. I ladri hanno agito di sera tra le 19 e le 20. Il primo colpo è avvenuto nell’appartamento sopra al Panificio Franzon, in via Roma, nel centro del paese. I proprietari erano ancora al lavoro nel negozio sottostante e questo ha evitato danni peggiori. La dinamica del furto è chiara. Il ladro è salito sulla terrazza dal retro bottega con una scala, che ha trovato nei paraggi, ed è entrato in casa. Poi è stato sorpreso da Franzon che ha avvertito dei rumori sospetti ed è salito subito al piano superiore per controllare.

Proprio quando stava salendo le scale il malvivente per non farsi acciuffare, si è lanciato dalla terrazza ed è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Il secondo furto è stato messo a segno in via Leopardi, dove una famiglia al rientro dal lavoro ha trovato la porta scassinata e la casa sotto sopra, armadi e cassetti sono stati svuotati alla ricerca di preziosi o contanti. Immediatamente hanno dato l’allarme, verso le 20.45, pubblicando anche on line le foto dei danni subiti.

«Ci hanno appena distrutto tutto - il commento della proprietaria - eravamo in pizzeria dove lavoriamo e mio marito è tornato prima. Ha trovato un balcone rotto. Hanno rovistato dappertutto, persino nei cesti della biancheria e nell’asciugatrice, ma non hanno preso quasi nulla tranne un anello. Però hanno fatto un caos indescrivibile».

Una serie che sembra non avere fine. Da agosto i colpi si sono ripetuti, prendendo di mira soprattutto le vie Matteotti, Madonnina, Roveri e Campagnan, ma anche nelle vicine località di Pissatola e Trecenta. I cittadini di Baruchella sono in allerta e scambiano segnalazioni sperando che possa servire a evitare altri furti e individuare i malviventi, dal momento che anche i Carabinieri vengono informati in tempo reale.

Per i residenti si tratterebbe di una banda di ladri che conoscono il territorio e che hanno a disposizione diversi veicoli per depistare le indagini e far perdere le loro tracce. Nei giorni scorsi ci sono state molte segnalazioni di auto e camioncini sospetti a Baruchella specie vicino ai luoghi dei furti.

I ladri agirebbero indisturbati conoscendo le vie, le case e le abitudini di chi le abita. Anche lo scorso anno, in questo periodo, si erano verificati numerosi furti, sia in case private sia ad attività commerciali e anche in parrocchia. I colpi poi erano diminuiti, soprattutto dopo che dei malviventi erano stati riconosciuti attraverso le telecamere poste esternamente al municipio che inquadrano tutta piazza Marconi. Le forze dell’ordine invitano a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA