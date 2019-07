Auto usata come ariete: ladri sfondano la porta e devastano la pasticceria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid dei ladri nella notte del 21 luglio tra Polesine e Ferrarese, messe a segno una serie di spaccate che hanno fruttato un modesto bottino ma causato parecchi danni. Colpita in provincia di Rovigo, a Santa Maria, la pasticceria "Dolci Segreti". I banditi hanno usato l'auto come ariete e hanno sfondato la porta, hanno fatot a pezzi il registratore di cassa sperando di trovare un bel bottino, ma gli è andata male: all'interno c'erano solo 55 euro. I danni alla pasticceria, però, ammontano a quattromila euro. Nel ferrarese i banditi hanno agito un un'altra pasticceria, la "Pura vida", in un negozio di sport e in una tabaccheria.