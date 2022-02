STIENTA - Mentre svaligiava un appartamento ha lasciato la macchina in sosta con le quattro frecce. Un torno subito che ha insospettivo un poliziotto della Squadra Mobile di Ferrara, che non era in servizio e passava per caso con l'auto, proprio in quella strada di Stienta. In realtà, quando il poliziotto è passato, il ladro era ancora in macchina. Ed è stato proprio il vederlo a far scattare il sospetto, dal momento che si trattava di un volto noto, un pregiudicato sul quale proprio lui stesso aveva eseguito indagini su altri furti in appartamento. Si è così nascosto ad attendere gli sviluppi dell'azione, che è stata di una rapidità spiazzante. Il giovane, infatti, dopo aver sbirciato dentro la casa dalle finestre, è poi sparito sul retro. Pochi istanti dopo è ricomparso, salendo in macchina e partendo a tutta velocità.



ATTEGGIAMENTO SOSPETTO

Un comportamento che ha fatto ritenere al poliziotto che avesse commesso un nuovo reato, così che si è lanciato al suo inseguimento avvertendo nel frattempo i colleghi, visto che il fuggitivo si stava dirigendo proprio verso Ferrara. E a Ferrara, in via Padova, è stato fermato da una pattuglia della Squadra volante estense. L'auto è risultata senza assicurazione, ma del resto nemmeno il giovane che era al volante aveva la patente. Nell'auto c'erano arnesi da scasso di ogni tipo: piede di porco, vari cacciaviti, una punta da trapano e dei guanti da lavoro. Attrezzatura con la quale, è stato poi accertato, aveva scardinato e aperto in pochi istanti la porta sul retro dell'abitazione di Stienta, all'interno della quale, tuttavia, secondo un primo sopralluogo del proprietario nel frattempo rientrato, non avrebbe avuto il tempo di asportare alcunché. Per il giovane, oltre alla denuncia per la guida senza patente e al fermo amministrativo dell'auto, è quindi scattato anche l'arresto per tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. A carico dell'arrestato, si sottolinea in una nota della Questura di Ferrara, la Divisione Anticrimine inizierà gli accertamenti finalizzati all'emissione di una misura di prevenzione.