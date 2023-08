Borsea. Camion esce di strada e si ribalta alla rotonda: ferito il conducente, casse di meloni sparse sull'asfalto

BORSEA (ROVIGO) - Un grosso autoarticolato che trasportava frutta è uscito di strada ieri, 22 agosto, nella grande rotatoria di connessione fra la Transpolesana e la Statale 16 a Borsea, alle porte di Rovigo, in prossimità del Centro commerciale La Fattoria.

Il mezzo pesante ha sfondato un doppio guardrail e si è intraversato, piegandosi su un fianco. È successo pochi minuti dopo la mezzanotte scorsa e le operazioni di soccorso del conducente, rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, sono risultate particolarmente complesse. Tanto che i vigili del fuoco hanno lavorato per circa un'ora prima di riuscire a liberare dalle lamiere della cabina di guida il camionista, un uomo sulla sessantina, che pur cosciente era in evidente stato di choc e sofferente per le lesioni riportate.

Non sono state agevoli nemmeno le operazioni di rimozione del grande camion, che sono andate avanti per ore, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri che, oltre ad occuparsi dei rilievi dell'incidente, hanno anche dovuto regolare la viabilità, bloccando il traffico in direzione Ferrara. Non solo, ma il recupero delle merci contenute all'interno del mezzo pesante e fuoriuscite nell'incidente è andato avanti per tutta la mattina, con l'intervento di mezzi e uomini di Anas. In particolare, a finire sull'asfalto e nell'aiuola spartitraffico sono stati meloni, casse e casse di meloni, ed altra frutta, comprese delle noci di cocco.