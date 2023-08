Perde il controllo della moto e fa un volo sull'asfalto: grave un ventenne

PALMANOVA - Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 22 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la strada Palmarina dove, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, ha perso il controllo di una moto che stava conducendo ed è caduto sull'asfalto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il ragazzo che è stato trasportato in gravi condizioni in volo all'ospedale di Udine.