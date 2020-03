Confiscati beni immobili e 13 veicoli a una famiglia nomade di Canaro

CANARO - Operazione “TZIGANE” della Guardia di Finanza di Rovito. Confiscati beni immobili e 13 veicoli di proprietà di una famiglia nomade residente a Canaro che non dichiara alcun reddito. Due abitazioni, un terreno, tre autorimesse e tredici autovetture tra cui un Bmw 535 ed un’Opel Zafira (per un valore complessivo di circa 95.000 euro) sono state confiscate dalle Fiamme gialle polesane in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Venezia - Sezione distrettuale misure di prevenzione, nei confronti di due soggetti facenti parte di un corposo nucleo familiare nomade che è stato riconosciuto vivere, in modo abituale e sistematico, dei proventi derivanti da attività criminose e di cui la maggior parte dei componenti risultano pluripregiudicati per reati di particolare allarme sociale (furti, rapine aggravate, violenze fisiche) nonché già sottoposti a misure restrittive personali ed a misure di prevenzione personali.

