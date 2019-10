di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Le lacrime della città per Giulia Lazzari. Centinaia di adriesi hanno preso parte ieri alla fiaccolata in ricordo della 23enne, strangolata dal marito, e spentasi dopo nove giorni di agonia in un letto d’ospedale di Rovigo. In carcere per la sua morte c’è il 28enne Roberto Lo Coco, disoccupato e tossicodipendente, accusato di omicidio volontario aggravato.Momenti toccanti e carichi di commozione hanno scandito la cerimonia che ha registrato anche periodi di silenzio irreale quando hanno sfilato in testa al corteo i genitori di Giulia, la zia ed altri familiari a braccetto con il vicesindaco Wilma Moda.