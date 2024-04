Ragazza morta Aosta, si indaga per omicidio: «Ferita profonda al collo, ipotesi delitto d'impeto». Dal furgone rosso all'uomo che era con lei: cosa sappiamo

Un delitto d'impeto: la 29enne francese trovata senza vita a La Salle (Aosta), sarebbe stata uccisa da una ferita al collo e una sull'addome.

Ragazza trovata morta a La Salle, è stata uccisa

In un primo momento non si era esclusa nessuna ipotesi, dal suicidio al rito satanico ferito male. Ma le ferite trovate sul corpo della ragazza farebbero pensare a un delitto d'impeto. Nei primi riscontri medico-legali sono state rilevate una profonda ferita al collo e una superficiale sull'addome. La ragazza era in posizione fetale, raggomitolata su sé stessa, e anche questa circostanza farebbe escludere il delitto premeditato. Domani mattina si svolgerà l'autopsia che dovrà chiarire non solo l'esatta causa del decesso, ma anche da quanto tempo la ragazza si trovava nella cappella diroccata.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo era all'interno di una ex cappella diroccata, vicino ad Aosta. I passanti che l'hanno trovata, ieri verso le 14,30, hanno raccontato che sembrava che dormisse. La giovane indossava un paio di leggings e una felpa e aveva un piercing all'ombelico. Vicino a lei c'era una confezione di marshmallow. A terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento, segno che il corpo è stato trasportato all'interno dell'ex cappella.Intorno al cadavere, oltre ai marshmallow, c'erano delle cartacce e altri rifiuti. I carabinieri hanno portato via vari reperti dall'ex chiesetta, tra cui una grossa pietra con varie macchie di sangue.

Caccia a un furgone rosso

Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su un furgone di colore rosso bordeaux che era stato notato dalla gente del posto parcheggiato all'imbocco del sentiero per il villaggio. A tal proposito sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur.

Si cerca l'uomo che viaggiava con la vittima

La ragazza nei giorni scorsi era stata notata in compagnia di un uomo. La coppia probabilmente viaggiava per l'Europa spostandosi di frequente e dormendo in posti abbandonati, il che sarebbe in linea con il luogo (impervio) del ritrovamento del corpo. Dell'uomo però non c'è traccia: gli inquirenti stanno cercando di localizzarlo. Probabilmente è a bordo del furgone rosso.