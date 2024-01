Rovigo. Usava gasolio agricolo nel proprio veicolo per avere agevolazioni fiscali: sequestrati 4.500 litri, camionista denunciato

ROVIGO - I finanzieri di Rovigo hanno iniziato a seguire le tracce di un camionista sospettato di utilizzare gasolio agricolo nel proprio veicolo, beneficiando così di agevolazioni fiscali. Quando è stato individuato il momento opportuno, le Fiamme gialle sono entrate in azione, controllando il veicolo fermo su strada durante un trasporto. Come sospettato, all'interno del serbatoio hanno trovato gasolio agricolo, senza che l'autotrasportatore ne avesse diritto. Durante il primo controllo è emerso che il gasolio era colorato con denaturante tipico dell'uso agricolo, utilizzato per identificare il prodotto destinato a tale scopo.

Il controllo è poi proseguito presso la sede dell'azienda e l'abitazione dell'imprenditore, dove è stato trovato un ulteriore ingente quantitativo di gasolio agricolo detenuto in una cisterna non autorizzata. L'operazione ha portato al sequestro di circa 4.500 litri di gasolio denaturato, dell'autobotte, di un serbatoio e di documentazione varia.