Rubavano il denaro dai distributori delle scuole, bottino di 15.000 euro

ROVIGO - Un 40enne ed un 30enne, di Porto Tolle sono stati denunciati dai Carabinieri per furto e danneggiamento dopo aver razziato le. A loro sono attribuiti cinque furti, realizzati negli ultimi tre mesi, tre in scuole della provincia di Rovigo, uno nella provincia di Ferrara, uno in quella di Venezia. In quattro casi si tratta di scuole secondarie di primo grado (scuola media), in un caso di un liceo. La coppia, nota perché in passato aveva preso di mira le lavanderie a gettoni, entrava nelle scuole forzando un ingresso e poi sfondava gli erogatori per rubare le monete. Il bottino complessivo è stimato dagli investigatori in