ARQUÀ POLESINE (ROVIGO) - Procede a spron battuto l'intervento per la riqualificazione dell'area dell'ex Maskò. In questi giorni, dopo il lavoro di disboscamento degli alberi e della vegetazione incolta e la rimozione delle parti estranee alla muratura, è stata abbattuta anche la torre traliccio, il simbolo di quella che fu una discoteca cult fino agli anni Duemila. Nei prossimi mesi l'intera area, compresa quella del vicino ex mobilificio Crepaldi, diventerà un unico cantiere da cui sorgerà la nuova sede produttiva di Lesko srl, l'azienda leader nel settore dei componenti in alluminio, che con un investimento da dieci milioni realizzerà qui il suo quartier generale. Sulla Statale 16 sorgerà così un edificio realizzato in legno alluminio e vetro, materiali riciclabili ed ecosostenibili con ridotto impatto ambientale progettato dall'archistar Marco Casamonti e dallo studio Archea di Firenze. Il complesso coprirà una superficie di 8mila metri quadrati con una struttura portante e di copertura lignea, e inedite pareti laterali completamente vetrate. Avrà un'area di 7mila metri quadrati per movimentazione merci, stoccaggio materiali, parcheggi e area verde. La fabbrica avrà un giardino interno di 800 metri quadri con 80 alberi.

Progetto innovativo

Un progetto innovativo, realizzato solo in vetro, alluminio e legno e senza muri perimetrali, che diventerà un punto di riferimento dal punto di vista dell'architettura all'insegna del rispetto dell'ambiente e del comfort per i lavoratori. Non ci saranno barriere visive per favorire la comunicazione interna, avrà invece corridoi green per le linee produttive, soluzioni d'avanguardia e spazi per vivere il lavoro in modo diverso. L'azienda punta a crescere, anche tramite nuove assunzioni e quindi si doterà di spazi adeguati anche per la formazione. Per la nuova sede il progetto ha stabilito un cronoprogramma di dodici mesi. Già a settembre-ottobre l'area cambierà completamente.