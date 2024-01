Evade per tre volte in tre giorni dalla struttura sanitaria, arrestato dai carabinieri

ROVIGO - Èrodigina in alternativa alla misura cautelare degli arresti domiciliari e per questo un 50enne è. I carabinieri di Ficarolo (Rovigo) e di Rovigo, hanno così dato esecuzione ad una ordinanza di aggravamento di misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Civitavecchia. L'indagato, già ritenuto responsabile di evasione a Civitavecchia è rimasto all' interno della struttura sanitaria sino alla mattina del 23 dicembre quando si è sottratto alla custodia degli operatori e, forzate le porte antipanico, è scappato dileguandosi per le vie del paese. L'uomo è stato rintracciato dai militari che lo hanno riportato al centro di cura. La «fuga» del 50enne si è ripetuta, pressoché con le medesime modalità, la notte del 24 dicembre: anche in questa occasione, i carabinieri lo hanno rintracciato e su indicazione della magistratura rodigina è stato trasferito all'ospedale di Rovigo, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. La permanenza del 50enne si è protratta sino al pomeriggio di Natale, quando ha sfondato la porta di sicurezza, scappando. Per l'ennesima volta gli investigatori hanno scoperto che l'uomo si trovava su un treno diretto a Civitavecchia