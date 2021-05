Morta per le gravi ustioni un'infermiera e madre di due figli dilaniata dal fuoco

ROVIGO - Dramma a Rovigo oggi, venerdì 28 maggio, all'alba: una donna che si trovava in bagno, è stata avvolta dalle fiamme . Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e nel pomeriggio la donna è morta. La vittima, che era stata ricoverata in ospedale a Rovigo e subito poi trasferita nel centro Ustioni di Verona, e non a Padova come si era prospettato in un primo momento, aveva buciature sull'80% del corpo .

Chi è la vittima

La vittima è Chiara Fantinati, che viveva nel quartiere residenziale di San Pio X a Rovigo e che aveva 48 anni. La donna di professione era infermiera ed era una dipendente dell'Ulss 5, madre di un bambino di 6 anni e di un ragazzo di 16.

Il giallo

Al momento la vicenda è avvolta nel mistero e le ipotesi sono quelle dell'incidente domestico o di un tragico gesto. All'alba la donna era in bagno e aveva con sé dell'alcol. A dare l'allarme è stato il marito. Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Non si sa cosa possa essere accaduto. In un primo momento si era pensato a un tentativo di sucidio, ma i rilievi della Scientifica non hanno individuato accendini o fiammiferi e con il passare delle ore prende corpo l'ipotesi di un tragico incidente domestico, anche perché tutti descrivono la famiglia come un nucleo normale, senza problemi. La donna potrebbe avere avuto con sé l'alcol per igienizzare il bagno e inavvertitamente potrebbe aver toccato una stufetta elettrica, scatenando la fiammata che l'avrebbe avvolta. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, Volanti Upgsp Squadra Mobile e appunto Scientifica.

