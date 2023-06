Canaro. Compare un disegno osceno sul terreno del cimitero

CANARO (ROVIGO) - Al cimitero di Canaro è comparso un disegno osceno: l'assessore Luca Bombonato, ieri, lo ha cancellato e oggi sporgerà denuncia ai carabinieri.

L'immagine è stata ottenuta con una "tecnica" particolare, così particolare da restringere - e di molto - il campo dei sospettati.

Qualcuno, almeno un 15ina giorni fa, ha gettato del diserbante (assai probabilmente del glfosate) nel prato antistante la fontanella dell'acqua, all'interno del camposanto.

La sostanza, pian piano, ha seccato l'erba sino ad ottenere la sagoma di un pene. Siamo all'entrata della struttura, impossibile non notarla. E infatti è stata notata e segnalata al Comune. «Uno sfregio intollerabile ai nostri defunti - tuona l'assessore ai lavori pubblici, subito accorso - al mattino l'ho fotografata e al pomeriggio (ieri per chi legge, ndr,) l'ho in qualche maniera cancellata. Domenica sporgerò denuncia contro ignoti per danneggiamento».

Chi può essere stato e perchè? «Sono anch'io del ramo, può essere stato solo qualcuno che opera in agricoltura: il glfosate è una sostanza pericolosa, può essere comprata solo col patentino e bisogna saperla maneggiare. Secondo me si tratta di un gesto contro l'amministrazione perchè abbiamo avviato una campagna di pulizia proprio del cimitero».