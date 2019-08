Travolto e ucciso da un'auto in bici da corsa, muore pensionato di 65 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRESPINO - Era in sella alla propria bici da corsa quando è stato investito da un’auto. E la vita di Fernando Gambaro, 65 anni, di Rovigo, si è così tragicamente interrotta nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18.30, a Crespino, all’incrocio fra via Selva e la Provinciale 33 Eridania, la strada che da Polesella arriva fino a Curicchi. Secondo quanto è stato ricostruito, anche se la dinamica è comunque ancora al vaglio, il 65enne rodigino, pensionato, residente in Tassina, durante il suo giro in bici, arrivando da Selva di Crespino, si sarebbe immesso sulla Provinciale 33, superando il piccolo svincolo che si trova all’intersezione a “T”, quando una Seat Leon che invece arrivava da Guarda Veneta e andava in direzione est, verso Crespino, lo ha colpito in pieno. Il ciclista è stato sbalzato sull’asfalto e le ferite che ha riportato nell’impatto sono risultate letali.