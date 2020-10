Coronavirus, altri quattro casi e tra questi un 18enne studente in una Superiore dell'Alto Polesine

ROVIGO - Ormai il Covid-19 corre da un capo all'altro del Polesine. Se nei giorni scorsi avevano destato scalpore i casi tra gli studenti dell'Alberghiero di Adria, adesso spunta un contagiato in un istituto altopolesano a conferma che la situazione potrebbe da un giorno all'altro assumere contorni davvero preoccupanti. E' il bollettino giornaliero dell'Ulss 5 a dare le cifre delle ultime 24 ore. Sono quattro le nuove positività tra i polesani che portano il totale dei contagiati da inizio epidemia a ben 683 casi.

CONTAGIATI

Lo studente positivo al coronavirus ha 18 anni e come detto risiede in Alto Polesine. ha avuto contatti in famiglia con una persona risultata positiva. Al momento è asintomatico. Frequenta la classe quarta di un istituto superiore dell’Alto Polesine. Già scattati i protocolli di sicurezza verso i compagni di classe e il personale che ha avuto contatti con il ragazzo. Tutti sono stati messi in isolamento e lunedì verranno sottoposti a tampone come da prassi.

Gli altri tre casi di positività riguardano una donna del 1972,anch'ella altopolesana che era già in isolamento ed è asintomatica. Un'altra anziana sempre residente in Alto Polesine, è positiva per essere venuta in contatto con una persona contagiata. E' in isolamento e ha leggera sintomatologia.

Infine un 77enne dell'Alto Polesine è positivo ma senza sintomi.

RICOVERI

Attualmente ci sono 16 pazienti ricoverati a Trecenta, ospedale Covid: 15 in Area Medica e uno in Terapia Intensiva Covid.

CASE DI RIPOSO

Due operatrici sono positive: una alla Comunità Alloggio di Taglio di Po e una, non sanitaria, al Centro Servizi Anziani "Villa Resemini" di Stienta.

TAMPONI

Sono 98.530 i tamponi fatti finora e 36.209 le persone sottoposte a tampone. Oggi sono stati ben 81 i tamponi fatti a bambini o ragazzi in età scolastica.

Sono guariti dal Covid altri sei pazienti per un totale di 530. I positivi in provincia sono 107 e 345 le persone in isolamento domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA