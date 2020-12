Covid, positivo il vescovo di Rovigo: è in isolamento dal 13 dicembre

ROVIGO - Dopo un secondo tampone di controllo continua ad essere positivo al Covid-19 il vescovo di Ardia-Rovigo, mons. Pierantonio Pavanello, in isolamento in Vescovado dal 13 dicembre scorso. Le condizioni di salute - informa una nota della Diocesi - sono in fase di progressivo miglioramento, proseguendo la convalescenza dopo che nei giorni scorsi era stato riscontrato al presule un principio di polmonite bilaterale non grave. Ai fedeli mons. Pavanello ha diffuso oggi un messaggio scritto, con gli auguri per il nuovo anno.

«Nonostante le speranze importanti e oserei dire provvidenziali che ci vengono dai vaccini - scrive - abbiamo davanti ancora molti mesi di difficoltà e fatiche da un punto vista sanitario, ma forse ancora di più in prospettiva sociale ed economica. Paura, rabbia, sfiducia sono i sentimenti che ci accompagnano in questo passaggio da un anno all'altro. Riflettendo (e in questi giorni di isolamento ne ho avuto ampia possibilità) mi sembra di poter dire che c'è anche un'altra strada: possiamo partire dal tanto bene che la pandemia ha sprigionato nelle nostre comunità per trarre da lì la forza e la speranza di cui abbiamo bisogno per affrontare la grande sfida del 2021».

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA