ROVIGO - Un gesto speciale su un campo particolare, quello dello stadio Battaglini, casa dei campioni d'Italia della Rugby Rovigo. Il presidente della Croce verde di Adria Andrea Roccato, con il vicepresidente Lamberto Cavallari e l'operatore Francesco Morato, oltre al club manager Andrea Trombini, hanno consegnato, assieme ad altre persone coinvolte nel progetto, una nuova carrozzina elettrica a Mattia Mantoan.

La raccolta fondi era iniziata nel 2018 quando Mattia, colpito da una grave forma di amiotrofia spinale, aveva deciso di chiedere aiuto tramite un sito di crowdfounding. Successivamente Alessia Pavanello, insieme ad altri amici, ha coinvolto la Rugby Rovigo con l'allora giocatore Diego Antl e la Croce verde per rendere sempre più ampia la comunicazione e sensibilizzare tutte le persone possibili. Un lavoro enorme, partito con una grigliata organizzata alla club house per raccogliere fondi e un continuo fondo di raccolta cui la Croce verde ha partecipato anch'essa con un'importante donazione. Il Covid ha rallentato, ma non fermato l'operazione e dopo cinque anni, ha portato al risultato. «Siamo veramente contenti - spiega Roccato - siamo riusciti ad arrivare alla cifra che ci ha permesso di acquistare e consegnare questa carrozzina elettrica per Mattia».

«È per noi un altro scudetto vinto non come società, ma come comunità rodigina - aggiunge Trombini - ci siamo messi a disposizione per creare maggior attrazione per questa raccolta fondi». Alessia Pavanello ricorda che «quando ho letto il post di Mattia mi sono sentita in dovere di chiamarlo e di doverlo aiutare».