ROVIGO - Da sei mesi ha un cuore nuovo e la sua vita è nettamente migliorata. Francesco , 46enne rodigino, racconta l’intervento al cuore sub ì to a Padova: un intervento eccezionale, il primo al mondo in cui il cuore è stato fermo per venti minuti.

« Tutta la vicenda nasce con una cardiopatia congenita, scoperta dal medico pediatrico, Reca, alla fine degli anni Settanta, per caso. Il 20 aprile 1982, quando avevo 4 anni e mezzo, ho avuto il primo intervento, operato dall’equipe del famoso professor Vincenzo Gallucci. Mi è stato chiuso un canale antiventricolare sinistro, quindi una vena, un soffio nel gergo comune. La mia vita in tutti questi anni è continuat a con tutte le limitazioni del caso: non po tevo fare sforzi di nessun tipo, e non ho mai potuto praticare alcun tipo di sport. Ho rinunciato alle varie attivit à con gli amici. Però ho seguito lo stesso l e discipline che mi piacciono, anche se in maniera secondaria: il calcio, arrivando a fare lo steward a San Siro per i disabili, e poi il rugby, diventando aiutante nella Rugby Rovigo nella preparazione delle partite. Nel 2017 sono andato a fare una visita di controllo all’ospedale di Rovigo, dopo svariati anni trascorsi al Policlinico di Padova » .