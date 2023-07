Padova. Donazione di organi, perché alcuni non vogliono farla? Lo spiega una ricerca del Centro nazionale trapianti

PADOVA - È solo del 55,3% la percentuale degli italiani che hanno espresso la propria volontà sulla donazione degli organi per un trapianto. Il dato emerge da una ricerca, promossa dal Centro nazionale trapianti in collaborazione con l'Università di Padova nellla quale si sottolinea che sono 8.022 i pazienti ancora in attesa di trapianto.

Le recenti notizie su tecniche che aprono nuove frontiere in campo cardiochirurgico (utilizzo di un cuore che ha cessato ogni attività elettrica da 20 minuti) stanno alimentando la speranza che il numero di trapianti in Italia possa aumentare. ricerca - afferma - ha permesso di individuare le maggiori resistenze alla donazione quali le false credenze, il desiderio di mantenere l'integrità del corpo anche dopo la morte, alcune credenze religiose e la sfiducia nella scienza e nel sistema sanitario. Al contrario tra i facilitatori dell'espressione di volontà sono stati trovati l'esperienza diretta o la conoscenza di persone che hanno ricevuto un trapianto o che hanno donato i propri organi».