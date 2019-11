Trasloco della stazione dei bus: oggi e "prove tecniche" all'ex scalo merci

di Roberta Merlin

ROVIGO - Chi oggi parcheggia davanti alla stazione dei treni, al suo ritorno potrebbe non trovare più la propria auto. Disagi e rimozione coatta in agguato per i pendolari che dimenticano il mezzo in sosta nel piazzale antistante la stazione dei treni. Piazzale Riconoscenza, dalle 10 alle 14, sarà off-limits alle auto in quanto nel piazzale si svolgeranno le prove di mobilità della nuova stazione degli autobus. Il Comune ha infatti emesso un’ordinanza straordinaria di divieto di sosta diretta alle auto per permettere al gestore del trasporto urbano di effettuare le prove in vista dello spostamento della stazione degli autobus da piazza Cervi all’ex scalo merci. Entro fine anno, infatti, sarà pronto il progetto definitivo della nuova stazione che troverà posto nell’area di proprietà di Ferrovia dello Stato, accanto all’attuale stazione ferroviaria.