ROVIGO - Bordo strada in frantumi, ciottoli di asfalto disseminati lungo la carreggiata e pronti a schizzare per aria se urtati dagli pneumatici di auto e camion, buche sempre più larghe sulla parte carrabile della strada e, per non farsi mancare nulla, qua e là si incontra anche qualche sacco della spazzatura abbandonato lungo il ciglio. Le condizioni in cui versa via Lina Merlin sono sempre più critiche. Per chi la percorre tutti i giorni, più volte al giorno, è impossibile non notarlo: la lunga strada comunale che collega viale Porta Adige a via Amendola, una sorta di cintura viaria a nord del centro città, non se la passa bene. Anche perché il traffico che ogni giorno la percorre è notevole, specialmente quando succede, e succede con una certa frequenza, che uno dei due caselli autostradali tra Rovigo e Rovigo nord-Boara venga chiuso. A quel punto tutto il traffico, soprattutto pesante, costretto ad uscire dall’A13 per poi rientrare al casello più vicino si riversa proprio su via Lina Merlin dal momento che questa rappresenta il collegamento più rapido tra i due caselli, tagliando fuori tutto il centro cittadino.



CONDIZIONI PRECARIE

Un traffico notevole, insomma, che influisce non poco sulle condizioni, già precarie, della strada. Tra l’altro, e forse non è un caso, all’alba dello scorso 29 settembre, poco dopo le 6 del mattino, una giovane donna a bordo di una Mini, ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada, fortunatamente non dal lato dove scorre lo scolo Rezzinella, ma dalla parte opposta, dove c’è un fosso di dimensioni più ridotte. Una carambola non banale e con conseguenze pesanti: la donna è rimasta ferita in modo non lieve ma nemmeno tale da mettere a rischio la sua vita. Adesso, la cosiddetta “bretella” è stata messa sotto la lente d’ingrandimento anche del capogruppo della Lega Michele Aretusini che si è rivolto alla giunta di Palazzo Nodari per sollecitare un intervento di sistemazione: «Assumere stradini: era una delle tante promesse elettorali della amministrazione comunale Gaffeo, delle quali al termine del mandato non resta nulla di concreto. Così come nulla rimane dello slogan “Perché cresca felice”, col quale il primo cittadino indicava il proprio impegno verso Rovigo. Cinque anni dopo, il capoluogo si ritrova pieno di problemi, buona parte dei quali creati da questa amministrazione comunale, e di emergenze irrisolte nella peggiore maniera possibile, da Iras alla piscina. Un esempio sopra tutti: le condizioni di via Lina Merlin. Dove sono gli stradini promessi dal Comune? Chissà. Intanto la strada si deteriora, senza che nessun intervento sia stato fatto, con buche enormi, in grado di provocare danni considerevoli ai veicoli, se non di causare veri e propri incidenti».

Sì, via Lina Merlin si sta deteriorando progressivamente ma per Aretusini c’è molto altro: «Via Lina Merlin è solo un esempio – prosegue – perché sono tante le strade totalmente dimenticate da Gaffeo e dalla sua squadra, a maggior ragione se fuori dal centro, poiché questa amministrazione ha ampiamente dimostrato di considerare gli abitanti nelle periferie e nelle frazioni Rodigini di Serie B, o addirittura Non Rodigini. Non c’è che dire, sindaco: non è cresciuta felice, per nulla. Grazie a voi».

Vale la pena ricordare che via Lina Merlin, lo scorso maggio, dopo l’ondata di maltempo che ha imperversato per giorni sulla città, ha subito un intervento “di emergenza” per il ripristino delle varie buche che, proprio a causa delle forti piogge, si erano ulteriormente aggravate: in quell’occasione il tratto che per alcuni metri corre parallelo allo scolo Rezinella, si era praticamente sgretolato. L’impressione, però, è che ora serva un lavoro più esteso.