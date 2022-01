ADRIA - «La vicenda dell’Adria International Raceway ha molti lati complessi. Rischia di tenere in stallo l’attività per molto tempo » . Lamberto Cavallari (Cavallari 2.0) , mercoledì sera, nel Consiglio comunale dedicat o al futuro dell’autodromo, ha sgombrato il campo da false illusioni, centrando il cuore del problema . Il tutto mentre ieri pomeriggio il giudice Nicola Del Vecchio ha preso in esame un ricorso d’ urgenza promosso da Bioitalia per il dissequestro della struttura. La decisione è attesa per oggi o al massimo lunedì.

« La storia - ha riassunto - parte quando la famiglia Altoè, dopo aver acquistato i terreni, decide di costruire un circuito privato. F&M costruisce l’ impianto e, ad un certo punto, conferisce i suoi beni, tra cui la struttura, in un fondo chiuso in cui confluisco altri cespiti riconducibili alla famiglia Altoè. Trattandosi di un fondo chiuso, affida la gestione a Darma, fondo Sgr , che ha l’obiettivo far crescere il valore del fondo. Darma quindi assegna la gestione dell’autodromo a F&M con contratto d’affitto d’azienda » . Ma s uccessivamente F&M fa fatica a pagare gli affitti. « Nel 2016 - ha pr oseguito Cavallari - entra in campo Bioitalia : s tipula un preliminare, autorizzato dalla Banca d’Italia, con Darma per acquistare gli interi beni del fondo chiuso, al quale però non viene dato corso ; ne l frattempo , forte di quel preliminare, investe nel kartodromo e nella pista » .