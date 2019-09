Coltelli al bar, liti e pregiudicati: ​locale chiuso per 15 giorni

di Francesco Campi

ADRIA - Dopo le liti, il bar resta chiuso per due settimane. Il questore Raffaele Cavallo, infatti, ha disposto la sospensione temporanea della licenza del locale che sorge all'angolo fra corso Garibaldi e via Bocchi, di fronte al quale, la notte fra il 22 e 23 luglio, è avvenuto l'eclatante episodio dell'accoltellamento, al culmine di un litigio, fra il 28enne Marco Spano, finito in carcere per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, e il 56enne Alberto Bondesan, che è stato operato d'urgenza per le ferite...