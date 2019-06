A13 Bologna-Padova, incidente: chiuso il tratto tra Rovigo e Villamarzana

Sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Villamarzana in direzione di Padova, a causa del tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante avvenuto, intorno alle 8:30, all'altezza del chilometro 69.



Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione del terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Al momento (ore 9:30) sul luogo dell'incidente si registrano 6 km di coda verso Padova. Per gli utenti diretti verso Padova si consiglia di uscire a Occhiobello, percorrere la SS16 adriatica e rientrare a Rovigo.

