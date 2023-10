Al via il progetto della strada Via del Mare: collegherà l'A4 con le spiagge del litorale di Jesolo

Una nuova soluzione per collegare l'autostrada con il litorale di Jesolo e ridurre i gravi incidenti: è la Via del Mare, il cui progetto prende il via oggi, lunedì 30 ottobre. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia: «Diamo finalmente forma al progetto della Via del Mare: un’opera strategica per il collegamento tra l’A4 e le spiagge del litorale di Jesolo.

Strategica per la velocità e facilità di spostamento, ma anche, voglio sottolinearlo, per rendere più sicure strade troppo spesso per gravi incidenti al centro delle cronache. Abbiamo in questi giorni finalizzato le fasi istruttorie e la giunta regionale ha potuto siglare il provvedimento di aggiudicazione definitiva del project financing al Consorzio SIS».

Il presidente della regione precisa poi i tempi per la realizzazione: «Serviranno ora tre anni di lavori, secondo il cronoprogramma, e poi una volta ultimata la nuova superstrada consentirà di sostenere meglio il flusso turistico soprattutto durante le feste e nella stagione estiva migliorando, fatto non certo secondario, la qualità di vita di quanti risiedono e lavorano nei Comuni interessati dall’opera».

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato l’aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile SIS scpa della finanza di progetto dell’intervento denominato “Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali".

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di 18,6 chilometri circa a due corsie per senso di marcia, oltre a quella di emergenza, tra il nuovo casello di Meolo, lungo la A4, e il Comune di Jesolo, fino alla rotatoria “della Frova”.

La superstrada attraverserà il territorio trevigiano di Roncade e quello veneziano, nei Comuni di Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo, andando a migliorare la circolazione veicolare, con una riduzione dei tempi di percorrenza e con un sensibile miglioramento della sicurezza stradale grazie, anche, all’eliminazione di alcuni punti critici lungo il tracciato.

«È una riposta che le due spiagge, leader nazionali nel campo turistico, attendono da almeno 50 anni – aggiunge l’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara – e che ha come obiettivo quello di snellire le lunghe code dei fine settimana. I 19 chilometri di lunghezza complessivi sono solo l’inizio in quanto l’obiettivo condiviso è quello di trovare la giusta soluzione, sia economica sia strutturale, per far sì che la superstrada possa, in una fase immediatamente successiva, continuare fino al ponte sul Sile che porta a Cavallino Treporti».