Superstrada del mare tra Jesolo e Meolo: la Regione sblocca il progetto

VENEZIA - La Giunta regionale ha approvato ieri, martedì 8 giugno, un provvedimento finalizzato a proseguire con la procedura di aggiudicazione della “Via del Mare” tra Meolo e Jesolo. Si tratta dell’ultimo tassello di un iter molto complesso che ha visto nel suo sviluppo molteplici criticità.

«Lo sblocco ufficiale dell’intervento - afferma la vice Presidente Elisa De Berti -ci consente ora di disegnare in modo organico il sistema di accesso al mare dall’A4, che rappresenta uno dei temi strategici che come regione ci siamo impegnati a risolvere, tema ribadito dalla recente approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Ora la parola passa a chi ha partecipato alla gara ed ha presentato le offerte per la realizzazione della superstrada. Auspichiamo di vedere presto i cantieri aperti tenuto conto che l’opera sarà realizzata con solo capitali privati». In Regione c’è ora ottimismo - dopo che l’iter burocratico di approvazione del project si era arenato qualche anno - sul fatto che possa proseguire il percorso di aggiudicazione dell’opera per la sua realizzazione.