VENEZIA E quattro. Dopo sabato, domenica e lunedì, anche la giornata di ieri in Veneto si è chiusa con un saldo invariato: zero morti. Il numero dei decessi per Covid-19 nella regione resta dunque fermo a 11.600, mentre continua ad aumentare il numero dei vaccinati: quasi la metà dei veneti, per la precisione il 48,2 della popolazione, ha avuto infatti la prima dose del siero.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati