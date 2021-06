Covid in Veneto, 41 nuovi casi e una vittima nella notte: positivi sotto quota seimila

Coronavirus in Veneto, nel bollettino di oggi, 12 giugno, delle ore 8, ci sono stati 41 nuovi contagi nella notte e un morto. Le persone attualmente positive e quindi in isolamento scendono sotto quota 6.000: sono infatti 5.930 ovvero -138 mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 11.600. Negli ospedali vi sono 395 ricoverati in area non critica (-9), e 54 (-3) nelle terapie intensive.

La provincia veneta con più nuovi casi è Treviso: 18.

Il Veneto registra 67 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, ed appunto un solo decesso. Numeri tra i più bassi degli ultimi mesi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale 424.528.