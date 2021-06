Covid Veneto, 74 nuovi positivi nelle 24 ore e zero morti da tre giorni

Coronavirus Veneto, 74 nuovi positivi (contro i 29 del giorno prima) e nessun decesso nelle ultime 24 ore: è il terzo giorno consecutivo senza morti. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 15 giugno.

Le persone attualmente positive sono 5716 (-164), i decessi dall'inizio nell'epidemia restano 11.600 . I guariti sono 407392 (+238).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (22), seguita da Padova (14).

Ricoverati in ospedale 417, di cui 368 (-24) in area non critica e 49 (-3) in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 15 giugno--->LEGGI E SCARICA