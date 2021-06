Covid Veneto, 126 casi e 7 morti nelle ultime 24 ore Vaccini: oltre 1 milione ha fatto le 2 dosi

Prosegue costante l'andamento quotidiano dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 126 nuovi casi registrati da ieri, che portano il totale dei contagi a 424.296. Il dato emerge dal bollettino regionale delle ore 8 del 9 giugno, che segnala 7 nuovi decessi, con il totale delle vittime a 11.592.

Continua anche la diminuzione degli attuali positivi, con 6.327 malati, 180 in meno rispetto a ieri. In discesa la situazione dei ricoveri negli ospedali, con 478 ricoveri in area non critica (-9) e 62 (-3) in terapia intensiva.

Vaccinazioni: il punto

Supera il milione, per l'esattezza 1.002.101, il numero di residenti del Veneto immunizzati (prima e seconda dose) con il vaccino anti-Covid. Ad aver ricevuto anche il richiamo è così il 20,5% della popolazione. Ieri, 8 giugno, sono state somministrate 42.366 dosi, che portano il totale a oltre 3,1 milioni, pari al 92,6% delle forniture giunte in Veneto.

Ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 2.129.164 residenti, il 43,6% della popolazione.

Per fasce d'età, ad aver avuto almeno una dose è stato il 98% degli over 80, l'87,2% della fascia 70-79, l'80,3% dei 60-69, il 63,8% dei 50-59, il 29,2% dei 40-49. I disabili con almeno una somministrazione sono il 76,1%, i vulnerabili il 76,2%.

