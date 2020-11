I fioristi domani potranno restare aperti in Veneto? No. E i parrucchieri? Sì. E davvero i ragazzi a scuola non potranno più l'ora di educazione fisica? Dipende da Roma.

Come la scorsa primavera, quando ad ogni ordinanza seguivano domande, puntualizzazioni, richieste di chiarimento, anche quest'ultimo provvedimento del governatore del Veneto Luca Zaia che entra in vigore oggi ha dato adito a dubbi. La stessa ordinanza doveva valere per Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, ma il declassamento di queste due Regioni a zone arancioni ha fatto venire meno le disposizioni concordate dai tre governatori peraltro con l'avallo del ministro della Salute: che senso ha vietare di prendere i caffè in piedi se in Friuli ed Emilia comunque i bar saranno tutti chiusi? In Veneto, invece, l'ordinanza vale. Ecco le principali disposizioni come chiarito dalla stessa Regione.

Zaia in diretta, ecco la nuova ordinanza: no a passeggiate in centro, al bar e ristorante solo seduti, negozi chiusi la domenica. Il testo completo Scarica Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30, giovedì 12 novembre 2020. Il governatore ha presentato la nuova ordinanza per il Veneto che contiene misure per contrastare la pandemia da Coronavirus. Con questa ordinanza, ha voluto sottolineare Zaia, si fa del nostro territorio una " fascia gialla "plus" ".



PUBBLICI ESERCIZI

Ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie da asporto e altri esercizi di somministrazione domenica 15 e 22 novembre saranno aperti, ma solo al di fuori dei centri commerciali; nei centri commerciali sono chiusi. Domani si può dunque andare a pranzo al ristorante, anche al mare o in montagna, ma prima e dopo il pranzo bisogna evitare di passeggiare nel centro storico dando luogo ad affollamenti e assembramenti. Le gelaterie possono servire gelati da passeggio, ma, come nella prima fase delle chiusure, bisogna che la gente non si assembri davanti all'esercizio e che si allontani dal locale. Ancora: i bar sono chiusi fino alle 15? No, sono aperti anche prima, ma dalle 15 si può stare al bar solo seduti. Resta fissato alle 18 l'orario di chiusura così come il coprifuoco alle 22.



LE PASSEGGIATE

Attività motoria e passeggiate solo nei parchi e aree verdi, non nei luoghi affollati. Ma gli ospiti di un albergo sito in centro storico possono fare attività motoria o passeggiate perché sono equiparati ai residenti. Ammesse le gite escursionistiche con guida, purché non ci si rechi in luoghi affollati. Si può andare a camminare in montagna, ma non dove si creano affollamenti.



PARRUCCHIERE

I servizi alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.) sono aperti di domenica in quanto si tratta non di esercizi commerciali, ma attività di servizio. E, dunque, oggi sono aperti anche quelli all'interno dei centri commerciali. Idem le lavanderie, possono restare aperte anche quelle automatiche. «Un chiarimento importante per gli operatori del benessere», ha commentato il segretario di Cna Veneto Matteo Ribon. Stesso discorso per i noleggi biciclette: aperti di domenica.



GINNASTICA

L'educazione fisica è vietata nelle scuole? La risposta esatta è: per ora no. L'ordinanza n. 151 vieta lo svolgimento dell'attività di educazione fisica e altre attività didattiche solo a seguito del rilascio di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale che affermi che queste attività sono pericolose per la diffusione del covid-19; al momento non è stato ancora pronunciato il parere e quindi, in Veneto, la ginnastica a scuola si fa. Ieri la Regione ha specificato che le lezioni di canto nelle scuole private non sono vietate (allegato 9 del Dpcm del 3 novembre).



NEGOZI

Le concessionarie di auto oggi possono restare aperte? Dipende: sì se sono esercizi di vicinato, no se sono medie o grandi strutture di vendita. Domani, invece, tutti i negozi chiusi.



FIORISTI

Non si possono vendere fiori e piante la domenica perché sono attività commerciale. Anche i Garden sono chiusi. È ammessa invece, in base al Dpcm del 3 novembre, la vendita di prodotti agricoli come anello della filiera della produzione agricola. Chiusi la domenica i negozi di prodotti per cani e gatti.



BENZINA

Domani, domenica, i distributori di carburanti saranno aperti? Sì, ma solo quelli automatici, anche con l'eventuale bar annesso. (al.va.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA