Autostrade, weekend da bollino rosso lungo la A4 e A57 direzione Trieste: code e rallentamenti

Per la giornata di domani, venerdì 30 giugno, è previsto traffico da bollino rosso lungo l'autostrada A4 e A57, entrambe in direzione Trieste. Ci saranno possibili rallentamenti e code in prossimità dei cantieri per la terza corsia, e sul tratto Terraglio-Bivio A57/A27. A rilevarlo è Autovie Venete, ricordando che manca poco all'apertura al traffico dei primi cinque chilometri, dei 9 complessivi, di terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro.

Il traffico lungo la A4, secondo le previsioni della concessionaria, sarà intenso anche sabato: possibili rallentamenti e code in direzione Trieste in avvicinamento ai cantieri, «con punte di transiti che potrebbero arrivare a toccare sull'intera rete gestita i 184mila passaggi di mezzi».

«L'elaborazione - spiega la concessionaria - è basata sull'aumento del traffico registrato sabato scorso nell'ordine del 7%». Per quanto riguarda i lavori tra Alvisopoli e Portogruaro, conclude Autovie, «nei giorni scorsi le maestranze delle ditte appaltatrici del primo sublotto del secondo lotto hanno iniziato a stendere l'asfalto drenante dopo il sottopasso ferroviario ad Alvisopoli lungo la carreggiata in direzione Trieste. L'operazione verrà conclusa nel fine settimana. Per consentire il termine di questa attività, tra le 20 di sabato e le 6 di domenica verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in entrambe le direzioni». I restanti quattro chilometri della Alvisopoli-Portogruaro verranno completati in autunno.