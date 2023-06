Le autostrade venete e friulane passano a una società pubblica: scelta voluta da Salvini

Le autostrade del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono da ieri in concessione a una società interamente pubblica, la "Alto Adriatico S.p.A.", partecipata dalle due regioni (Fvg per il 90% e Veneto per il restante 10%), secondo il modello in-house. Lo comunica una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni e desiderato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini al fine di valorizzare al massimo i territori. L’accordo per la nuova convenzione, sottoscritto al Mit, sarà a tariffe invariate per l’utenza per l’intera durata della concessione.

La società è competente nelle tratte autostradali A4 ( Venezia - Trieste), A23 (Palmanova - Udine), A28 (Portogruaro - Conegliano), A4 (Raccordo Villesse - Gorizia - A57) sino ad ora gestite da Autovie Venete S.p.A.

Il coordinamento con il Mit sarà assicurato da un comitato di indirizzo e di coordinamento, composto anche da rappresentanti della Regione Friuli- Venezia-Giulia, della Regione Veneto e del Ministero dell’economia e delle finanze.

La nuova concessionaria, inoltre, è pronta per proseguire con il piano di interventi programmati, del valore di circa 954 mln, destinati in gran parte agli interventi di allargamento a tre corsie del tratto San Dona di Piave-Villesse.