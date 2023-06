UDINE - A partire da oggi e per tutto il fine settimana le previsioni sono di traffico sostenuto sull'A4, per la calata di turisti tedeschi e austriaci in occasione della festività del Corpus Domini. Si replicherà, così, il flusso molto importante di turisti che ha contraddistinto già i week end di maggio e tutti i primi del 2023, tanto che i transiti sulla rete autostradale di Autovie Venete sono cresciuti del 6,16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A trainare la ripresa sono state le auto, con una crescita dell'8,93%, mentre il traffico merci è stato praticamente stabile rispetto al 2022, crescendo, infatti, solo dello 0,2 per cento.

Complessivamente, sulla rete autostradale di Autovie sono transitati quest'anno 18.861.681 mezzi, oltre un milione in più rispetto al periodo gennaio-maggio 2022, quando i transiti furono 17.766.578. Seppur in continua crescita su tutti i mesi, il traffico leggero ha avuto un incremento notevole soprattutto a maggio, con oltre 3 milioni di veicoli sulla rete. Da Autovie certificano che l'andamento sembra prolungarsi anche per la prima parte di giugno, posto che tra il 29 maggio e il 4 giugno con il lungo ponte per la Festa della Repubblica i passaggi sono aumentati del 4,73 per cento in rapporto alla stessa settimana dello scorso anno. Gli stranieri sono i grandi protagonisti, con tedeschi e austriaci nelle prime posizione. Il calendario ha dato una mano a creare una congiuntura pressoché perfetta, regalando il ponte del primo Maggio e poi in rapida successione l'Adunata degli Alpini, le festività dell'Ascensione e di Pentecoste, date molto sentite nei paesi di lingua tedesca.

La stagione estiva, quindi, sembra iniziare sotto i migliori auspici, con tutte le località del Friuli Venezia Giulia capaci di attrarre turisti, come confermano le uscite ai caselli autostradali. L'aumento di traffico, infatti, è coinciso con un incremento di transiti a Udine Sud (+8,01%), a Palmanova (+ 7,15%), a Trieste (+6,71%); a Latisana, + 1,88 per cento. In aumento anche le uscite a Portogruaro (+6,54%) e a San Donà di Piave, dove l'incremento è stato del 2,05 per cento. Numeri che sostengono le previsioni della Regione per il turismo in Friuli Venezia Giulia di quest'anno, ovvero di arrivare oltre le 10 milioni di presenze dopo il record toccato l'anno scorso con 9,4 milioni di presenze.



PIÙ ATTRATTIVI

Come per il traffico, anche per le presenze turistiche, i primi cinque mesi dell'anno danno una temperatura molto positiva: da gennaio a maggio, infatti, c'è stato un + 14,7% di presenze sullo stesso periodo del 2022, il che equivale a dire oltre 2 milioni di persone in più, con un + 20,4% di presenze straniere e un + 9,5% di quelle italiane. Aumentata l'attrattività di tutta la regione, con percentuali sopra il 30% per la Carnia e di poco inferiori per Piancavallo, le Dolomiti friulane e Tarvisio. Crescita a doppia cifra anche per quasi tutte le città. Molti dei turisti sono transitati, quindi, lungo le autostrade di Autovie Venete.

Oggi il traffico sostenuto è previsto sull'A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova e, per l'intera giornata, in entrambe le direttrici dell'A4 e sulla tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Domani, ancora traffico sostenuto verso Trieste sulla tangenziale di Mestre e sull'A4 nel pomeriggio. Sabato e domenica Autovie Venete prevede la possibilità di code e rallentamenti ai caselli verso il mare, con un calo progressivo del traffico nel corso del pomeriggio. Autovie Venete raccomanda di osservare i limiti di velocità, di mantenere la distanza di sicurezza, in particolare in prossimità dei cantieri della terza corsia, e di non utilizzare i telefoni cellulari mentre si è alla guida. Buona norma, inoltre, informarsi sulla situazione del traffico attraverso l'app infoviaggiando e il sito infoviaggiando.it che sono a disposizione.