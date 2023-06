Autostrade Alto Adriatico, a Gabriele Fava la presidenza. Ha ricoperto incarichi in Corte dei Conti e Alitalia

TRIESTE - Alla guida della società autostrade Alto Adriatico arriverà l'avvocato Gabriele Fava.

Chi è il nuovo presidente di autostrade Alto Adriatico

La designazione - informa una nota - per la quale è stato individuato un profilo tecnico, dovrà ora essere sottoposta al vaglio della giunta per le nomine, per poi tornare al tavolo dell'esecutivo per l'approvazione definitiva, in vista dell'assemblea dei soci fissata, in prima convocazione, il 28 giugno. A conclusione dell'iter amministrativo - aggiunge la nota - il nuovo presidente sarà chiamato a guidare un consiglio di amministrazione a cinque che prenderà il posto dell'attuale amministratore unico Anna Di Pasquale. Giuslavorista specializzato in diritto del lavoro e in relazioni sindacali e industriali, Fava - ricorda la Regione Fvg - ha ricoperto il ruolo di commissario di amministrazione straordinaria di Alitalia, di membro della Commissione di valutazione Pedemontana Lombarda Spa e del Cnel - in particolare per quanto concerne l'istituzione della Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile - e di componente del consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di Confindustria. A maggio 2023 ha inoltre concluso un'esperienza quinquennale quale componente laico del consiglio di presidenza della Corte dei Conti.