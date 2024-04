MIRANO - Torquato Tasso e Associati è il primo studio legale nel Veneto e il terzo studio professionale in Italia ad ottenere la Certificazione Qualità UNI11871:2022. E' quanto risulta dalla pubblicazione dei dati ufficiali nel sito Accredia. In Italia, il primo studio legale ad avere questa nuova e particolare certificazione ha sede a Roma, il secondo studio è di Firenze, il terzo è appunto lo studio Tasso di Mirano, fondato dall’avvocato Torquato Tasso, docente dell’Università di Padova, con sedi a Venezia-Mestre, Mirano, Rovigo e Roma. 4

La nuova certificazione di qualità

Questa particolare certificazione segna un passo avanti rispetto ai precedenti standard di qualità in vigore. La norma UNI 11871:2022 individua principi e criteri per la gestione organizzata di studi professionali di avvocati e/o dottori commercialisti, con l’obiettivo di creare e proteggerne il valore. La norma si rivolge a tutti gli studi professionali nel settore dell’assistenza legale, della consulenza tributaria e contabile per favorire un percorso di miglioramento e modernizzazione di queste professioni. Infatti, la norma non si limita alla qualità dell’organizzazione e alle modalità con cui vengono esercitati i servizi, ma tratta tematiche più estese: inclusività nell’organizzazione e nei rapporti interni allo studio, tutela dei praticanti, relazione con i clienti, sostenibilità sociale e ambientale, tutela della vita familiare e tutela della salute.