Elezioni politiche, dalle ore 7 alle 23 i seggi sono aperti. Sono chiamati alle urne 46 milioni di italiani.Nelle 4739 sezioni elettorali delsono chiamati al voto 3 milioni 727.568 elettori con maggioranza di donne (1.916.589) a fronte di. 1.810.979 maschi. Questi i numeri per chi dovrà eleggere i componenti della Camera. Quasi 300mila aventi diritto in meno invece per il voto del: gli elettori devono infatti aver compiuto i 25 anni entro il 18 febbraio scorso e sono quindi 3,44 milioni in totale. Per l'esattezza 1.663.231 uomini e 1.778.220 donne.Il maggior numero di sezioni e di elettori è nella provincia di: 712.554 (in 884 seggi elettorali) seguita da; poi, a pari merito con 820 sezioni,con la Marca che ha per 664.231 aventi diritto, 7mila in più della provincia veneziana. Chiudono le province di(279 seggi per 190mila elettori) econ 243 sezioni e 164mila elettori.Insono 950.403 gli aventi diritto al voto chiamati domani alle urne. Nel dettaglio si tratta di 493.076 donne e 457.366 uomini chiamati a votare per il rinnovo della Camera dei Deputati. Per il il rinnovo del Senato della Repubblica gli aventi diritto al voto sono 886.240 di cui 424.187 uomini e 462.053 donne. I seggi sono 1.369: 154 in provincia di, 276 a, 617 ae 322 a. Ad esprimere il proprio voto per la prima volta saranno anche 11.111 diciottenni (5.682 maschi e 5.429 femmine). Nel dossier del Ministero dell'Interno viene indicato che i giovani elettori residenti all'estero iscritti all'e temporaneamente all'estero sono 1630 (824 uomini e 806 donne) per l'elezione della Camera e 2.049 per il Senato (1.022 uomini e 1027 donne). Sono 22 per la Camera e 19 per il Senato le liste in corsa. Nonostante gli abitanti (1,2 milioni) e di conseguenza gli aventi dirittto siano un numero esiguo, tutti i big della politica si sono candidati nei collegi del: Ettore Rosato, capogruppo alla Camera del Pd e autore della legge elettorale, il csuo omologo capogruppo della Lega Massimiliano Fedriga (sempre per la Camera proporzionale), la presidente della Regione Debora Serracchiani (proporzionale e anche Camera uninominale Trieste) e il suo predecessore in regione, Renzo Tondo che la sfida con Nci.Si voterà per la prima volta col, la legge elettorale con cui si vota dalle 7 alle 23 di domenica: si tratta di un misto di maggioritario secco e di proporzionale: gli elettori si troveranno infatti davanti tutti i simboli dei partiti in corsa, con quattro nomi a fianco. Si tratta dei listini che corrono con il. In cima ad ogni casella, un nome singolo, scritto in stampatello: si tratta dei(scelti a rappresentare le coalizioni) che verranno eletti con il sistema maggioritario; basta un voto in più degli avversari per vincere il collegio.Si voterà in tutta Italia per l'elezione dei 630 deputati e dei 315 senatori elettivi della XVIII legislatura. Complessivamente, nelle 29 circoscrizioni per il rinnovo della Camera e nelle 21 per il rinnovo del Senato, sono stati ammessi i candidati di 41 liste e 2 coalizioni.Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto,, informa che “l’Osservatorio Elettorale seguirà in tempo reale l’andamento del voto, in collegamento col ministero dell’Interno. Lo stesso Osservatorio ha elaborato un algoritmo che ci aiuterà con buone probabilità a individuare gli eletti in tempi più veloci rispetto alla media nazionale. Seguiremo minuto per minuto questa importante tornata elettorale, che eleggerà i nuovi interlocutori con cui il Veneto dovrà rapportarsi nei prossimi mesi per portare a casa la fondamentale partita sull’autonomia regionale”.- Ogni scheda è dotata di un tagliando rimovibile, «antifrode», dotato di un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’e. Espresso il voto l’elettore consegna la scheda al presidente del seggio che stacca il tagliando e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell’urna.