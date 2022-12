Meteo in Veneto, le previsioni: il tempo cambia dal 28 dicembre. Mercoledì ​neve a 900-1200 metri

Meteo a Nordest, le previsioni per oggi e i prossimi giorni. L'Anticiclone africano continua a dominare la nostra penisola portando sole e bel tempo e stabilità. Ma, come specificano i meteorologi di 3b Meteo, nei giorni che precedono il 31 dicembre alcune incursioni atlantiche di perturbazioni e aria fredda potrebbero causare rovesci sparsi.

Meteo in Veneto, le previsioni

Secondo le previsioni degli esperti dell'Arpa Veneto, l'anticiclone che sta occupando i nostri territori garantisce anche a Santo Stefano un clima mite e stabile, con nubi frequenti in pianura e cielo sereno in quota. La situazione metereologica non subità grandi variazioni -martedì 27 dicembre blande saccature d'aria meno mite in quota transiteranno dal Nord Atlantico - fino a mercoledì 28 dicembre, quando si noterà una modesta variabilità, potrebbe esserci nebbia a bassa quota e qualche lieve precipitazione. Neve a 900-1200 metri. Giovedì 29 dicembre (nella foto sotto) il cielo cambierà, da poco a parzialmente nuvoloso in quota e molto nuvoloso, in particolare verso fine giornata e in pianura. Sono possibili deboli precipitazioni, mentre il limite delle nevicate si attesta sui 1200-1500 metri. Anche le temperature saranno in lieve calo.

Meteo, previsioni in tutta Italia

A Santo Stefano cielo spesso coperto o nebbioso al Nord e sul Centro tirrenico con pioviggine in Liguria e occasionalmente anche sulla Lombardia, in Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Possibili nebbie anche sulle valli dolomitiche e del Piemonte oltreché sulle coste ioniche calabresi in serata e sulle Adriatiche. Tempo soleggiato altrove.

Meteo in italia il 27dicembre - L'alta pressione africana continuerà ad essere protagonista del tempo sull'Italia. Giornata con cielo in gran parte coperto e nebbioso al Centro-Nord, anche con qualche pioviggine sull'alta Toscana e sulla Liguria di Levante. Attese nebbie anche sulla pianura viterbese e lungo le coste calabresi ioniche (qui al mattino). Al Sud invece avremo un più ampio soleggiamento.

Meteo, previsioni per la settimana - Nella giornata di mercoledì 28 arriverà un fronte di correnti occidentali che porterà un tempo variabile nelle regioni tirreniche, con qualche pioggia sparsa che si intensificherà la sera in Toscana. Celi grigi e foschi al Nord con qualche debole pioggia tra Liguria e Val Padana, mentre sulle regioni adriatiche, ioniche e sulle isole prevarrà il sole. Giovedì 29 giornata nuvolosa anche sulle Alpi con qualche pioggia sparsa su Liguria e Val Padana centro-orientale, anche a carattere di rovescio sul Levante Ligure. Possibili temporali in serata anche sulle Alpi centro-occidentali, specie sulle aree di confine, con neve oltre i 1200/1400m. Addensamenti e qualche pioggia anche sui settori tirrenici centro-settentrionali e in Umbria, più frequenti sull'alta Toscana. Tempo più soleggiato invece al Sud e sul versante adriatico, con clima mite. Venerdì 30 dicembre piogge e rovesci sparsi sul versante tirrenico e su Marche e la Sardegna. Possibili piogge in Val Padana e sul Friuli VG, un po' di neve sulle Alpi occidentali oltre i 1500m. Tempo più soleggiato invece al Sud e sul medio Adriatico.