LE MANOVRE VENEZIA Elezioni politiche 2018, è partita la corsa alle candidature.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MANOVREVENEZIA Elezioni politiche 2018, è partita la corsa alle candidature. Tranne rarissime eccezioni, deputati e senatori uscenti sgomitano per tornare a Roma, mentre le aspiranti new entry devono fare i conti con posti limitati o quote rosa da rispettare. Ecco cosa sta succedendo nei partiti e movimenti.LEGAPrimo partito in Veneto alle Regionali 2015 (Lista Zaia 23%, Carroccio 17%), la Lega si appresta a chiedere agli alleati di applicare un rapporto di 7 a 3 (7 per la Lega, 3 complessivamente per tutti gli altri da Forza Italia a...