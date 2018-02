Libera professione, i più ricchi sono l'oculista e l'urologo /I redditi

di Angela Pederiva

Con le province di, termina oggi la pubblicazione dei dati relativi aipercepiti dai medici che dipendono dal sistema sanitario regionale. Rispetto al resto del Veneto, le Ulss 5 Polesana e 1 Dolomitica sono caratterizzate da un numero significativamente inferiore di specialisti che superano la soglia dei centomila euro in tre anni. Anche nel loro caso, comunque, gli importi vanno letti al netto delle quote destinate alle aziende di riferimento e al lordo delle imposte erariali e dei contributi previdenziali.Per quanto riguarda il, al primo posto figura Luigi Caretti, responsabile dell'unità operativa di Oculistica a Rovigo: 387.170,02 euro. Al secondo c'è Stefano Ferraresi, direttore di Neurochirurgia sempre al Santa Maria della Misericordia: 345.750,64. Al terzo ecco Gabriella Rossi, specialista in Igiene, che lavora nell'assistenza distrettuale e nella sanità penitenziaria: 218.678,89.Quanto al, in cima al podio sale Daniele Xausa, che dalla Chirurgia generale di Feltre è diventato direttore di Urologia: 431.632,88 euro. Seconda piazza per Geremia Russo, a capo di Ginecologia e Ostetricia all'ospedale San Martino: 326.643,63. Terzo è Michele De Boni, primario di Gastroenterologia al Santa Maria del Prato: 315.983,82.