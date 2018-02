Ecco quanto guadagnano i medici Il più ricco? Il chirurgo plastico /Guarda

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Dopo le province di Venezia, Vicenza e Verona, tocca oggi a quella di. Continua la pubblicazione dei dati relativi ai compensi triennali dei medici che, oltre ad essere dipendenti del sistema sanitario regionale, svolgono anche attività libero-professionale, contribuendo così a consolidare l'attrazione di pazienti da fuori regione, un fenomeno che al Veneto ha fruttato 327 milioni di euro solo nell'ultimo anno. Ecco allora le classifiche riguardanti l'Ulss 2 Marca Trevigiana.I numeri riguardano tre anni: 2015, 2016 e 2017. I compensi vanno intesi al netto della quota destinata all'azienda sanitaria, ma al lordo delle imposte erariali e dei contributi previdenziali. Gli emolumenti possono comprendere le prestazioni erogate per conto anche di altre aziende sanitarie: nelle tabelle sottostanti sono citati solo i redditi relativi all'Ulss 2 Marca Trevigiana, nata dalla fusione delle ex 7 (Pieve di Soligo), 8 (Asolo) e 9 (Treviso). La graduatoria riporta le posizioni da centomila euro in su.Al primo posto dell'ideale podio sale il 55enne trevigiano, direttore dell'unità operativa complessa di Chirurgia Plastica all'ospedale, specialista sia ricostruttivo che estetico: 483.028,45 euro. In seconda posizione c'è il 56enne pordenonese Giuseppe Scarpa, primario di Oculistica sempre al nosocomio di Treviso: 387.022,69. Terza piazza per il 67enne veneziano Luigino Maccatrozzo, numero uno del reparto di Urologia della stessa struttura trevigiana: 338.035,09. Come accade anche nelle altre aziende sanitarie e ospedaliere, nelle graduatorie dei camici bianchi maggiormente remunerati le donne sono molto meno numerose degli uomini. La prima è comunque quinta in assoluto: subito dopo Leonardo Ermanno La Torre, radiologo a Treviso (271.810,67), c'è infatti Paola Giacomelli, ginecologa a Montebelluna (260.311,33 euro).