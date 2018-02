Medici e primari: quanto vale la libera professione /I redditi

di Angela Pederiva

VENEZIA - Nell'ultimo anno il Veneto ha incassato. Gli esperti la chiamano: detta in altri termini, è la capacità di attrazione che i nostri ospedali esercitano sul resto d'Italia, al punto da aver totalizzato in suo favore ben 1.384.035 prestazioni tra ricoveri e specialistica ambulatoriale, un numero che evidentemente si spiega anche e soprattutto grazie all'eccellenza dei medici. E siccome la qualità dovrebbe essere ricompensata, probabilmente non devono stupire le classifiche che proponiamo in queste pagine, prime di una serie di liste che il Gazzettino pubblicherà da qui ai prossimi giorni: si tratta dei, per l'attività svolta in libera professione, dai camici bianchi che dipendono dal sistema sanitario regionale, un tema di rilevante attualità dopo la bufera scatenata a Padova dal caso del ginecologo Pietro Litta , sospeso dall'azienda ospedaliera e indagato dalla procura per l'ipotesi di reato di peculato.Incrociando gli elenchi relativi alle diverse aziende sanitarie e ospedaliere, abbiamo stilato la graduatoria che potremmo definire, relativa ai camici bianchi che guadagnano di più., 61enne direttore della clinica di Chirurgia maxillo-facciale e odontoiatria del policlinico universitario scaligero, considerato un luminare a livello mondiale anche nel trattamento delle fratture patite dagli sportivi:. Si tratta di una cifra quasi a doppia a quella dichiarata dal secondo in classifica, primario di Cardiochirurgia al San Bortolo di Vicenza, ritenuto un fuoriclasse internazionale negli interventi mini-invasivi al cuore: 1.138.596,84...