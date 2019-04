Ok alla ciclabile Trieste-Lignano-Venezia: il progetto tra un anno

TRIESTE - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, ha approvato il testo dello schema di protocollo d'intesa per la progettazione e la realizzazione della Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia che riguarda, in particolare, i principali impegni a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, individuata come soggetto capofila, del Veneto e del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit).



Lo schema prevede, tra gli impegni assunti dalla Regione, la compartecipazione finanziaria per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e il collaudo dell'intera ciclovia, anche per lotti funzionali successivi, con la precisazione che gli accordi saranno definiti compatibilmente con le risorse economiche, anche derivanti dalla programmazione europea, che si renderanno disponibili. Il protocollo d'intesa non comporta oneri a carico della Regione Fvg, rispetto a quelli che verranno quantificati dopo la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica. Il documento stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 venga trasmesso al Mit il progetto di fattibilità tecnico economica, il cui costo è a carico dello Stato, e che la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale sia aggiudicata entro il 30 giugno 2022.

