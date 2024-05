Trieste. Al test di medicina sono attesi 531 candidati: solo il 30% sono uomini

TRIESTE - Sono 531 i candidati attesi domani all'Università di Trieste per la prima sessione delle prove di ammissione a Medicina e Odontoiatria, in programma in contemporanea in tutta Italia. L'ateneo, riporta una nota, sarà sede di svolgimento del primo test per 524 aspiranti camici bianchi residenti in regione - nelle province di Trieste (185), Gorizia (79) e Pordenone (215) - e per 7 cittadini comunitari residenti all' estero. Oltre il 70% degli iscritti sono donne (376). La prova si svolgerà alle 13 nell'edificio H3 del campus di piazzale Europa. La seconda sessione è in calendario per il 30 luglio: UniTs accoglierà 576 candidati (232 provenienti da Trieste, 234 da Pordenone, 95 da Gorizia , 7 dall'estero) e anche in questa occasione le donne saranno ampia maggioranza, con 410 candidati.